哈通社3月15日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

3月15日，星期五

3月15日是公历一年中的第74天（闰年第75天），离全年的结束还有291天。

世界各国/地区节日：

国际消费者权益日 1983年，国际消费者联盟组织正式确立每年3月15日为国际消费者权益日，目标旨在保护国际上的消费者的权益。选定此日的根据在于，1962年的3月15日，时任美国总统的约翰•肯尼迪在美国国会发表《关于保护消费者利益的总统特别咨文》一文，文中首次提出消费者的四项权利。

国际反对警察暴力日 每年3月15日是国际反对警察暴力日。该节日由反对警察暴力组织发起并于1997年首次庆祝。

这一天在哈萨克斯坦历史上：

1922年 巴弗洛达尔州东北部15公里处的莫伊勒德度假疗养村正式开放。

1991年 根据哈萨克苏维埃社会主义共和国总统令，纳乌鲁兹节正式被作为法定假日。

1999年 首任总统纳扎尔巴耶夫签发《成立哈萨克斯坦国家机密保护机构》的命令。

2002年 哈萨克斯坦国家铁路公司正式成立。

2005年 乌拉尔市政府为二战功勋老兵纳吾热兹•沃特艮诺夫竖立纪念牌。

2010年 哈萨克斯坦«Al Hilal»伊斯兰银行在阿拉木图市成立。

2014年 纳扎尔巴耶夫签署通过《哈萨克斯坦共和国企业复原和破产法》。

2016年 在罗马尼亚首都布加勒斯特举行的欧洲区域会议期间，哈萨克斯坦面值2万坚戈钞票被评为设计和保护类最佳。

2017年 哈萨克斯坦职业拳手根纳季•戈洛夫金荣登著名拳击杂志«Boxing News»的封面。

2018年 哈萨克斯坦总统授予乌兹别克斯坦总统沙夫卡特-米尔济约耶夫一级“友谊”勋章。

2018年 纳扎尔巴耶夫总统和米尔济约耶夫总统共同宣布哈萨克斯坦的乌兹别克斯坦年活动正式启动。

2019年 首届中亚经济论坛开幕。与会各方就促进区域合作、扩大贸易、加强互联互通、提升本地区旅游吸引力等议题进行深入讨论。

2020年 由于世卫组织已宣布新冠肺炎全球“大流行”，为保护全体哈萨克斯坦民众生命和健康，哈萨克斯坦政府宣布从2020年3月16日至2020年4月15日实施紧急状态。

2021年 哈萨克斯坦的青年音乐人伊曼别克·泽依肯诺夫对美国歌手Saint Jhn的歌曲«Roses»进行的混音作品荣获格莱美最佳混音录制奖。

2022年 哈萨克斯坦队在安曼举行的拳击亚青赛上奖牌总数位居第一。

2023年 托卡耶夫总统签署了《关于批准对2014年5月29日签署的<欧亚经济联盟条约>进行补充修订的议定书》法案。