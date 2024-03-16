哈通社3月16日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

3月16日，星期六

3月16日是公历一年中的第75天（闰年第76天），离全年的结束还有290天。

世界各国/地区节日：

哈萨克斯坦共和国卫队成立日 1992年3月15日，根据纳扎尔巴耶夫总统的命令，哈萨克斯坦共和国卫队在阿拉木图州卡斯克列恩县成立。其主要目的为保护国家总统、最高管理机构、议员、政府领导行动安全。

这一天在哈萨克斯坦历史上：

1944年 哈萨克斯坦阔克舍套州成立，首府为阔克舍套市。1999年并入阿克莫拉州。

1944年 塔勒德库尔干州成立，首府为塔勒德库尔干市。1997年并入阿拉木图州。

1998年 阿勒腾萨林教育问题科研所正式改名为阿勒腾萨林哈萨克教育学院。

2009年 纳扎尔巴耶夫荣获阿联酋最高国家奖“扎耶德奖章”。

2012年 纽约大学古代世界研究所举行题为«游牧民族和他们的关系：哈萨克斯坦的古代艺术与文化»展览。

2015年 纳扎尔巴耶夫对阿拉木图州进行工作视察期间访问KAMAZ工程公司基地。

2016年 纳扎尔巴耶夫对巴弗洛达尔州进行工作视察期间访问UPNK-PV化工厂。

2017年 斯洛伐克外交和欧洲事务部部长莱恰克被授予哈萨克斯坦独立25周年荣誉勋章。

2018年 叙利亚问题阿斯塔纳和平进程担保国家外交部会议在阿斯塔纳举行。

2021年 中亚国家农业部长第三届会议以视频方式举行。

2021年 哈萨克斯坦联合国教科文组织和伊斯兰教科文组织全国委员会下属非物质文化遗产保护国家委员会成为ichLinks项目合作伙伴。