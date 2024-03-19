哈通社3月19日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

3月19日，星期二

3月19日是公历一年中的第78天（闰年第79天），离全年的结束还有287天。

世界各国/地区节日：

伊朗母亲节 每年3月19日是伊朗母亲节，该节日于1960年根据穆罕默德-礼萨·巴列维的命令设立。

这一天在哈萨克斯坦历史上：

1931年 阿斯芬迪亚若夫阿拉木图国立医科大学成立。

1996年 纳扎尔巴耶夫主持召开首届最高法院理事会会议。

2011年 首届哈萨克博主大会在阿拉木图市举行。

2011年 哈萨克斯坦驻俄罗斯大使馆在莫斯科“世界”演出厅举行纳吾鲁兹节日庆典。

2013年 哈萨克斯坦电子政府移动版正式上线。

2014年 哈萨克农»国家控股公司同法国Irrifrance公司和哈萨克斯坦工程国有公司签署建立联合企业的备忘录。

2014年 哈萨克斯坦伟大诗人阿拜·库南巴耶夫的纪念雕像在中国首都北京朝阳区竖立。

2015年 上合组织秘书处举办了阿斯塔纳会议室启用仪式。

2017年 在希腊首都雅典举行的世界锦标赛上，哈萨克斯坦选手松哈特·扎卡利亚耶夫和阿斯兰·哈纳特别克成为世界青年柔术冠军。

2018年 哈萨克斯坦网球选手米哈伊尔•库柯西金在美国欧文挑战赛上夺冠。

2019年 纳扎尔巴耶夫向全国人民发表电视讲话，并宣布提前结束总统职务。根据哈萨克斯坦宪法规定，时任参议院（议会上院）议长哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫临时代理总统职务。

2021年 杰出作家、翻译家格罗尔德·贝尔格纪念碑在阿拉木图落成。

2022年 哈萨克斯坦中央银行发行“QAZAQSTANNYŃASTANASY-NUR-SULTAN（哈萨克斯坦首都-努尔苏丹）”纪念币，该纪念币属于“杰出事件和人物”系列，由银制成，含金，面额为1000坚戈。