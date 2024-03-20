3月20日 —— 民族体育日

据阿斯塔纳市健身和运动管理局消息，作为“纳乌鲁兹纳玛”系列庆祝活动的一部分，3月20日，在首都“阿尔格马克（Арғымақ）”马术运动竞技场内，将举办主题为《“纳乌鲁兹纳玛”：民族体育日》的大型节日庆祝活动。

按照国家体育联合会的计划，节日庆祝活动框架下，将举行叼羊、马背角力、奔马拾币、姑娘追、九宫棋、阿斯克（掷距骨）游戏等一系列传统体育运动项目。

- 活动期间还将组织塔兹猎犬和猎鹰的展示。此外，还会举办手工艺人集市，功勋人士表彰大会、节日庆典歌舞会等系列活动。- 消息称。

此次活动由阿斯塔纳市政府承办，并得到了哈萨克斯坦旅游和体育部以及国家体育联合会的大力支持。

根据国家元首的建议，从2024年起，哈萨克斯坦以新的形式庆祝纳乌鲁兹节。今后纳乌鲁兹节的庆祝时间将持续10天——从3月14日至23日。这段时间被将称为“纳乌鲁兹纳玛”（Наурызнама）。

同时，2024年，郁金香成为哈萨克斯坦纳乌鲁兹节的统一标志。

节日期间，哈全国各地计划举行约400场大型活动。主要活动《Ұлы істің - Ұлы таңы》将于3月21日在阿斯塔纳世博园区内举行。

但改变庆祝方式并不意味着休假天数增加。根据法律，纳乌鲁兹节假期仍是3月21日至23日。

【编译：木合塔尔·木拉提】