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    08:00, 21 三月 2024 | GMT +6

    3月21日——哈萨克斯坦团结日

    ярмарка
    Фото: акимат Астаны

    哈萨克国际通讯社讯）从3月14日至23日，是哈萨克斯坦为期十天的 “纳乌鲁兹纳玛”（Наурызнама）。而今天，即3月21日，是“团结日”。

    这一天，旨在纪念过去，了解我们的祖先对现在的形成和保存所做贡献的重要性。团结日是纪念国家重要历史事件和成就，以及聚集国家不同群体和社会团体的重要日子。

    -由于强大的团结，我们加强了独立性，并为改善我国人民的生活水平开辟了道路。 我们的立场是：“国家的统一在于多元！”我们将继续为我国各民族语言文化的发展创造条件。-托卡耶夫总统说。

    今天的活动展示了我们文化的多样性和创造潜力。从创意团体的节日表演到全民美食节，从民族体育赛事到创意领域——这一切都提醒我们，多样性是我们的优势，为团结开辟了道路。

    根据国家元首的建议，从2024年起，哈萨克斯坦以新的形式庆祝纳乌鲁兹节。今后纳乌鲁兹节的庆祝时间将持续10天——从3月14日至23日。这段时间被将称为“纳乌鲁兹纳玛”（Наурызнама）。

    同时，2024年，郁金香成为哈萨克斯坦纳乌鲁兹节的统一标志。

    节日期间，哈全国各地计划举行约400场大型活动。主要活动《Ұлы істің - Ұлы таңы》将于3月21日在阿斯塔纳世博园区内举行。

    但改变庆祝方式并不意味着休假天数增加。根据法律，纳乌鲁兹节假期仍是3月21日至23日。

    标签:
    文化 哈萨克斯坦 节日 纳乌鲁兹节
    Мұхтар Қалимоллаұлы
    编译
    Мұхтар Қалимоллаұлы
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