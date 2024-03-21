3月21日——哈萨克斯坦团结日

这一天，旨在纪念过去，了解我们的祖先对现在的形成和保存所做贡献的重要性。团结日是纪念国家重要历史事件和成就，以及聚集国家不同群体和社会团体的重要日子。

-由于强大的团结，我们加强了独立性，并为改善我国人民的生活水平开辟了道路。 我们的立场是：“国家的统一在于多元！”我们将继续为我国各民族语言文化的发展创造条件。-托卡耶夫总统说。

今天的活动展示了我们文化的多样性和创造潜力。从创意团体的节日表演到全民美食节，从民族体育赛事到创意领域——这一切都提醒我们，多样性是我们的优势，为团结开辟了道路。

根据国家元首的建议，从2024年起，哈萨克斯坦以新的形式庆祝纳乌鲁兹节。今后纳乌鲁兹节的庆祝时间将持续10天——从3月14日至23日。这段时间被将称为“纳乌鲁兹纳玛”（Наурызнама）。

同时，2024年，郁金香成为哈萨克斯坦纳乌鲁兹节的统一标志。

节日期间，哈全国各地计划举行约400场大型活动。主要活动《Ұлы істің - Ұлы таңы》将于3月21日在阿斯塔纳世博园区内举行。

但改变庆祝方式并不意味着休假天数增加。根据法律，纳乌鲁兹节假期仍是3月21日至23日。