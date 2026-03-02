哈通社3月2日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

3月2日，星期一

3月2日是公历闰年中的第62天，离全年的结束还有304天（闰年则还有305天）。

世界各国/地区节日：

哈萨克斯坦加入联合国日 1992年3月2日，联合国大会第46届全体会议上通过安理会就哈萨克斯坦加入联合国的提议以及哈萨克斯坦提出申请。自此，正式成为联合国的一员。

国际火柴日 无法想像没有人类生活中没有火，它将为人们热饭、暖房。人们在火柴发明之后，将3月2日这一天定为火柴日。

这一天在哈萨克斯坦历史上：

1992年：哈萨克斯坦正式加入联合国，并同步成为亚太经社会成员，开启了与国际组织深度合作的新篇章。

1992年 哈萨克斯坦和土耳其外交部长签署建立外交关系议定书及签证互免的协议。

1995年 江布尔市（塔拉兹）举行哈萨克斯坦首届妇女论坛。

1995年 哈萨克斯坦总统《关于建立哈萨克斯坦民族和睦大会》的法令正式颁布。

2001年 国家青年政策发展基金在阿拉木图市成立。

2005年 阿克托别州博物馆接收了一批从阿巴特-拜塔克陵墓附近出土的罕见古代金饰与金质器皿，具有极高的历史价值。

2010年 哈萨克斯坦央行发行面值为100坚戈的雪豹系列纪念硬币。

2010年 哈萨克斯坦司法部同亚美尼亚司法部签署合作备忘录。

2010年 哈萨克斯坦在巴黎联合国教科文组织总部启动了“国际文化亲近法年”。

2011年 哈萨克斯坦上线了专门冬不拉曲音乐网站。

2012年 位于首都阿斯塔纳的国家妇幼保健研究中心成为获得获得国际医疗卫生机构认证联合委员会的国际认证的后苏联国家首个医疗机构。

2015年 纳扎尔巴耶夫总统著作《G-global: 21世纪》拉脱维亚语版正式发行。

2015年 哈萨克斯坦同比荷卢经济联盟国家签署遣返非法移民协议。

2018年 哈萨克斯坦常驻联合国代表在位于纽约的联合国总部签署《禁止核武器条约》。

2018年 白俄罗斯 - 哈萨克斯坦文化教育中心在明斯克白俄罗斯国立师范大学（BSPU）正式成立。

2018年 首届欧亚穆斯林学者论坛在阿斯塔纳举行，通过了关于构建全球穆斯林形象的重要文件。

2020年 哈萨克斯坦政府通过2021-2025年国家贸易发展计划概念。

2021年 吉尔吉斯斯坦总统萨德尔•扎帕罗夫开始对哈萨克斯坦进行国事访问。

2021年 Ulytau民乐队凭借伟大诗人玛罕别特的作品在洛杉矶国际音乐大奖中夺魁。

2021年 根据美国传统基金会发布的2020年经济自由度指数排行榜，哈萨克斯坦在所有180个国家中排名第39位。

2022年 政府首脑签署决议成立哈萨克斯坦政府直属反危机措施应急指挥部。

2022年 托卡耶夫总统与俄罗斯总统普京通电话，两国领导人就两国经济形势和双边经贸领域的合作问题进行讨论。

2023年 前哈萨克斯坦文化和体育部部长达吾然·阿巴耶夫出任独联体副秘书长。

2024年 乌特巴耶夫大学科研团队宣布研制出高效的甲酸钠防冻剂，可用于道路除冰及飞机机身防冻保护。