哈通社3月31日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

哈通社为各位读者总结3月31日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

3月31日,星期六

3月31日是阳历一年中的第90天，离全年的结束还有275（闰年则还有276）天。

世界各国/地区节日：

世界备份日 世界备份日（world backup day）是由美国网络社区Reddit在4月1日愚人节前一天发起的，同时号召网友建议各种在线备份程序，来帮助大家安全的备份资料。

这一天在哈萨克斯坦历史上：

1995年 颁布了《哈萨克斯坦共和国国家复兴银行法令》。

1995年 哈萨克斯坦邮政公司发行世界文化人物及伟大诗人阿拜诞辰150周年纪念邮票。

1998年 哈萨克斯坦国立艺术学院正式成立。

2005年 前格鲁吉亚总统米哈伊尔·萨卡什维利对哈萨克斯坦进行正式访问并签署一系列双边协议。

2006年 伊朗著名作家、科学家、中亚地区分析人士穆罕默德·侯赛因·阿贝丁的《哈萨克斯坦的文化外观》一书在德黑兰举行首发仪式。

2011年 华盛顿卡内基研究所举行«哈萨克电影之夜»电影节。

2015年 哈萨克斯坦央行发行《卫国战争胜利70周年》纪念邮票。

2015年 «哈萨克汗国成立550周年»纪念展会在阿拉木图市举行。

2016年 纳扎尔巴耶夫总统出席在美国首都华盛顿举行的第四届核安全峰会。

2018年 哈通社与巴西EBC签署合作备忘录。

2021年 突厥语国家合作委员会非正式峰会后通过《突厥斯坦宣言》。