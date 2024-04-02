3月消费者价格指数公布：食品价格略涨，服务费用持平

3月份，国内食品价格同比上涨0.6%。具体来看，果蔬价格上涨较为显著，苹果价格上涨4.7%，葡萄和胡萝卜价格均上涨2.7%，白菜价格上涨1.4%。其他食品价格也有所波动，白砂糖上涨3.2%，鸡蛋上涨1.5%，酸奶制品上涨1.3%，而牛奶和面包均上涨0.9%。不过，黄瓜价格下降7.1%，葵花籽油下降5.7%，洋葱下降5%，荞麦碎粒下降3%。

而国内非食品价格同比上涨0.5%，有偿服务价格上涨1.1%，涨幅与2月基本持平。服务价格涨幅主要集中在公用事业领域。水费上涨6.1%，电价上涨5.9%，冷水供应价格上涨4.4%，集中供热价格上涨2.4%，热水供应价格上涨2.3%。

此外，3月份全国各地通胀率存在明显差异。巴甫洛达尔州的月度通胀率最高，达2.1%，而突厥斯坦州的最低为0.2%。

根据各地具体数据，食品价格涨幅最高的地区是杰特苏州，达1.1%；非食品价格涨幅最高的是奇姆肯特市，达1.2%；而服务价格涨幅最高的地区是巴甫洛达尔州，达5.8%。

【编译：阿遥】