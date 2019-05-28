4月份哈萨克斯坦信贷规模环比增长0.7%

哈通社/努尔-苏丹/5月28日 --据央行发布数据，截至2019年4月底，哈萨克斯坦银行信贷余额为12.567万亿坚戈（约合330亿美元），较上月环比增长0.7%。其中，法人贷款余额为7.029万亿坚戈，环比下降0.1%；自然人贷款余额为5.537万亿坚戈，环比增长1.9%。不计被取消经营资质和进行重组的银行，银行信贷规模较上年增长10.3%，增加额为1.1万亿坚戈。

截至4月底，坚戈贷款余额为10.103万亿坚戈，环比增长0.9%，其中法人坚戈贷款下降0.3%，自然人坚戈贷款增长2%；外币贷款余额为2.464万亿坚戈，其中法人外汇贷款增长0.3%，自然人外汇贷款下降2.1%。坚戈贷款比重由3月份的80.3%上升至80.4%。

截至4月底，长期贷款余额为10.697万亿坚戈，环比增长0.7%；短期贷款余额为1.87万亿坚戈，环比增长1%。中小企业贷款余额为2.221万亿坚戈，环比增长1.3%，所占比重为17.7%。银行贷款主要流向工业（占比15%）、贸易（13.5%）、建筑（5.8%）和运输（3.9%）等领域。

4月份坚戈贷款平均利率水平为法人12%，自然人18%。



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