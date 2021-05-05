4月份哈萨克斯坦居民消费价格指数上涨0.9%

哈通社/努尔苏丹/5月5日 -- 据哈萨克斯坦国家统计局发布数据，2021年4月份，哈消费价格指数（CPI）环比上涨0.9%，年初以来上涨2.7%。其中，食品和非食品CPI环比上涨1%，有偿服务CPI环比上涨0.5%。

4月份价格涨幅较大的食品类商品包括甜菜（+17.1%）、土豆（+12%）、胡萝卜（+10.5%）、葵花油（+2.7%）、砂糖（+2.5%）、鸡腿（+2.3%）、新鲜水果（+2%）、矿泉水（+2%）、羊肉（+1.7%）、肉制品（+1.2%）、谷物（+1%）、猪肉（+0.9%）、通心粉（+0.8%）、消毒牛奶（+0.8%）、面粉（+0.7%）、牛肉（+0.6%）等。价格下降的包括黄瓜（-9.6%）、橙子（-1.5%）、番茄（-1.1%）和大米（-0.6%）等。

非食品类商品价格涨幅较大的包括汽油（+6%）、日用品（+2%）、柴油（+0.9%）、个人用品（+0.7%）、玻璃及瓷砖（+0.7%）、建筑材料（+0.7%）、汽车（+0.6%）、纺织品（+0.5%）、洗涤用品（+0.4%）、服装鞋类（+0.4%）等。

有偿服务价格涨幅较大的包括洗浴（+1.9%）、疗养（+1.8%）、儿童学前教育（+1.2%）、垃圾处理（+1.2%）、大众餐饮（+1.1%）、航空机票（+0.9%）、铁路车票（+0.8%）、美容美发（+0.7%）、互联网通信（+0.6%）、 宾馆酒店（+0.5%）。