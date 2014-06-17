世界杯：德国4-0葡萄牙

哈通社阿斯塔纳6月17日电，阿斯塔纳时间6月16日22时(巴西时间16日13时)，世界杯G组首轮在萨尔瓦多新水源球场展开首场角逐，德国4比0大胜葡萄牙。穆勒完成本届世界杯首个帽子戏法，也成为单场世界杯攻入葡萄牙3球的第1人。胡梅尔斯头球得分，但此后因伤退场。格策赢得点球。葡萄牙首次单场世界杯丢4球。佩佩上半时就被红牌罚下，前锋乌戈-阿尔梅达和皇马[微博]边卫科恩特朗受伤下场。

第11分钟，格策突入禁区右侧被若昂-佩雷拉拉倒，塞尔维亚主裁判马齐奇吹罚点球！若昂-佩雷拉吃到黄牌，这是德国在世界杯上最快获得的点球，穆勒操刀推进左下角，1比0。

德国第32分钟扩大比分，厄齐尔禁区右侧传中，格策在门前10米处推射被若昂-佩雷拉铲出底线，克罗斯右侧开出角球，胡梅尔斯在门前7米处头球砸进网窝，2比0，这是他第3个国家队进球。

葡萄牙第37分钟雪上加霜，佩佩带球拼抢中抬手触碰穆勒面部，随后又头顶坐在地上的穆勒，穆勒起身与其争执，马齐奇直接向佩佩掏出红牌！

上半时补时阶段，厄齐尔右路传中，赫韦德斯后点拿球回传，克罗斯左路斜传，布努诺-阿尔维斯解围被穆勒截下，穆勒在门前12米处左脚推射被帕特里西奥一扑入左上角，3比0！

第79分钟，许尔勒禁区右侧横抽门前，帕特里西奥倒地一扑，穆勒在门前4米处扫射入左下角，4比0！