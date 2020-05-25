今年前4个月哈萨克斯坦共售出1.8万辆新车

哈通社/努尔苏丹/5月25日--今年前四个月，哈萨克斯坦官方汽车销售商共售出18368辆轻型新汽车。

据哈萨克斯坦汽车工业联盟消息，2020年前4个月，哈萨克斯坦消费者共花费1693亿坚戈购置18368辆新车。其中，轻型汽车的平均价为990万坚戈，与去年同期相比增长11.7%。

具体来说，哈萨克斯坦组装生产的汽车平均价格为760万价格，进口汽车的平均价格为1240万坚戈。

数据显示，25%的消费者购买的是价格低于500万坚戈的汽车，购置500-700万坚戈价位汽车的消费者占21.7%，花费700-1000万坚戈之间的消费者占17.2%

此外，购买价格在1000-1500万坚戈和价格高于1500万坚戈汽车的消费者分别占24.9%和11.2%。

价格亲民品牌方面，拉达依旧位居首列，拉达汽车的价格从340万坚戈起步。

入围前十的价格实惠汽车品牌及型号分别是：拉达4x4（410万坚戈）、Ravon Nexia（410万）、Ravon R4 （490万）、Lada Largus（500万）、Lada Vesta（510万）、Renault Logan (520万), UAZ 3741 (520万 ), Lada XRAY (530万), UAZ 3909 (540万) 。

此外，价格最高汽车品牌分别是：梅赛德斯-奔驰G级（1.1亿坚戈），创世纪G90（5320万），保时捷卡宴（5100万），宝马8系（5000万），雷克萨斯LX（4900万），宝马X7（4290万） ，宝马X6（4090万），保时捷Panamera（3790万），奥迪Q8（3710万），宝马X5（3650万坚戈）。

【编译：阿依波塔】