4月10日，哈通社简报

哈通社/阿斯塔纳/4月10日 -- 哈通社为各位读者总结4月10日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

4月10日,星期二

4月10日是阳历一年中的第100天，离全年的结束还有265（闰年则还有266）。

世界各国/地区节日：

国际抵抗运动日 每年4月10日为国际抵抗运动日。每年由受第二次世界大战影响的国家纪念该日。

国际兄弟姐妹节 国际兄弟姐妹节为美国一个非正式假日，即每年的每年4月10号，该节日用来庆祝兄弟姐妹之间情谊。。美国兄弟姐妹节基金会（siblings day foundation），提倡并推动兄弟姐妹节成为美国法定节日。

这一天在哈萨克斯坦历史上:

1993年 哈萨克斯坦及中亚国家"纳乌鲁兹"国际剧院节在土库曼斯坦首都阿什哈巴德举行。

1996年 哈萨克斯坦文学和文化日在俄罗斯联邦举行。

1996年 欧洲联盟委员会在阿拉木图市开设代表处。

2008年 国家奥委会发行"2008夏季奥林匹克运动会"纪念硬币。

2012年 第6届哈中俄石油天然气论坛在北京举行。

【翻译：冰山】