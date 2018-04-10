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    08:05, 10 四月 2018 | GMT +6

    4月10日，哈通社简报

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    哈通社/阿斯塔纳/4月10日 -- 哈通社为各位读者总结4月10日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

    4月10日,星期二

    4月10日是阳历一年中的第100天，离全年的结束还有265（闰年则还有266）。

    世界各国/地区节日：

    国际抵抗运动日 每年4月10日为国际抵抗运动日。每年由受第二次世界大战影响的国家纪念该日。

    国际兄弟姐妹节 国际兄弟姐妹节为美国一个非正式假日，即每年的每年4月10号，该节日用来庆祝兄弟姐妹之间情谊。。美国兄弟姐妹节基金会（siblings day foundation），提倡并推动兄弟姐妹节成为美国法定节日。

    这一天在哈萨克斯坦历史上:

    1993年 哈萨克斯坦及中亚国家"纳乌鲁兹"国际剧院节在土库曼斯坦首都阿什哈巴德举行。

    1996年 哈萨克斯坦文学和文化日在俄罗斯联邦举行。

    1996年 欧洲联盟委员会在阿拉木图市开设代表处。

    2008年 国家奥委会发行"2008夏季奥林匹克运动会"纪念硬币。

    2012年 第6届哈中俄石油天然气论坛在北京举行。

    【翻译：冰山】

     

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