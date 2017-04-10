塔吉克斯坦称将于4月11日实现塔乌首都航班首航

哈通社阿斯塔纳 - 塔吉克斯坦与乌兹别克斯坦之间的首都直航航班问题，日前得到了双方政府高层的关注。

据塔吉克斯坦方面透露，目前两国政府间就航线开通所需的文件已经得到了整理和确认，只待两国领导人正式批准。



塔吉克斯坦交通部副部长谢尔阿力•甘扎勒佐达称，杜尚别至塔什干航班预计将于4月11日实现首航。首航航班，将由乌兹别克斯坦航空公司负责。



此前，杜尚别至塔什干航线原计划于4月4日首航，但因"文件瑕疵问题"被推迟。乌兹别克斯坦驻塔吉克斯坦大使硕卡斯穆•硕伊斯拉莫夫强调此事与"政治因素"无关。



值得一提的是，4日航班的推迟，已经是两国首都直航航线自宣布将恢复运行以来第三次。由于这条航线迟迟无法开通，塔吉克斯坦索蒙航空已有多位高层官员被撤职。



除了2月10日进行的试飞航班外，塔吉克斯坦和乌兹别克斯坦两国首都杜尚别与塔什干之间自1992年以来就没有直飞的民航航班运营。



1992年，在塔吉克斯坦爆发为期五年的内战之后，塔吉克斯坦与乌兹别克斯坦之间的航班联系中断。 近年来，塔吉克斯坦与乌兹别克斯坦两国政府就恢复航班联系进行了几轮的谈判。 2016年11月，两国签署了一份关于恢复杜尚别-塔什干直飞航班的协议。



【编译：木合塔尔·木拉提】