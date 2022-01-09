托卡耶夫总统自4日起已持续工作近120个小时

哈通社/努尔苏丹/1月9日 – 总统新闻秘书别热克·瓦里9日在接受《哈巴尔24》电视台采访时表示，哈萨克斯坦共和国总统哈斯穆卓玛尔特·托卡耶夫自1月4日起转入了“无休工作”模式，至今已经连续工作120个小时。

“关于总统做出的决定和呼吁，目前在博客等平台上出现了各种各样的分析及解读。也正是因此，我觉得有必要做出一些解释。”别热克·瓦里说。

据他介绍，作为哈萨克斯坦最高行政长官和安全会议主席，托卡耶夫总统需要独自对许多重要事项做出决断。即使是在国家宪法体制遭受到不法暴徒的疯狂攻击的当下，也是如此。

别热克·瓦里强调，总统发表的每一篇呼吁，都由其自己亲自书写和编辑，从不曾假手他人。

他还表示，自曼格斯套州爆发并蔓延多地，并在4日后演变为暴力恐怖袭击活动的事态之后，托卡耶夫总统就转入了«无休工作»模式，一直在首都的总统府中处理各项工作，关注事态发展。

据别热克·瓦里透露，到今天为止，托卡耶夫总统已经连续工作了120个小时。

“如果注意总统最近一周的工作日程，就会发现即使在半夜2点总统仍在签署命令，在早晨7点召开会议。”热克·瓦里说。

总统新闻秘书强调，托卡耶夫总统的各项工作都是为了确保从意图破坏我国宪法体制的不法分子手中保卫国家，保障公民的合法权益和自由。

【编译：木合塔尔·木拉提】