4月15日，哈通社简报

哈通社/阿斯塔纳/4月15日 -- 哈通社为各位读者总结4月15日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

4月15日,星期日

4月15日是阳历一年中的第105天，离全年的结束还有260（闰年则还有261）。

世界各国/地区节日：

国际文化日 该节日于1935年4月15日旨在纪念保护艺术家、科学研究机构和历史博物馆的洛里奇协定。国际保护文化联盟于1998年建议每年的4月15日定位国际文化日。

国际艺术日 该节日于2012年开始庆祝，旨在纪念国际艺术协会（IAA）的成立。

环境教育日 1992年联合国在里约热内卢召开的讨论环境问题论坛上提出每年的4月15日定为环境教育日。





这一天在哈萨克斯坦历史上:

1993年 哈萨克斯坦共和国驻比利时王国大使馆正式开馆。

2005年哈萨克斯坦"食品合同集团"控股公司在英国开设分公司。

2008年 哈萨克斯坦"瓦力哈诺夫"帆船首次横穿大西洋。

2010年 哈萨克邮政公司在阿拉木图发行卫国战争65周年纪念邮票。

2016年 "丝绸之路拉力赛"在阿斯塔纳开设官方代表处。