首都公共自行车系统于4月15日开始运行

哈通社/努尔苏丹/4月14日 -- 阿斯塔纳公共自行车（Astana Bike）系统于本月15日开始正式重新运行。

首都努尔苏丹城市运输系统公司（City transportation systems/CTS）表示，骑车季节将于本月15日正式开始，较去年提前一个月运行。今年首都公共自行车系统车站预计将达154个，自行车数量达850辆。

据了解，公告自行车系统运行工作将分为3各阶段进行。首个阶段，将在伊希姆区的62个车站400辆自行车恢复运行。截至4月23日，阿拉木图区和拜科努尔区的48个车站300辆自行车恢复运行。第三阶段恢复运行工作将于4月30日之前完成。

值得一提的是，首都Astana Bike公共自行车系统于2014年正式投入运行。截至目前，该公共自行车系统用户数量超过1.4万人。

16岁以上用户可到CTS销售处或在首都公共自行车系统官网（www.velobike.kz）购买公共自行车系统充值卡。月卡价格为2500坚戈，而季卡价格为10000坚戈。

市民在对充值卡进行充值后，可在自行车系统的服务点POS机上刷卡、租车，使用后骑车到正在服务中的相关服务点归还自行车即可。

该系统提供的公共自行车在30钟内可免费租用，全市范围内通租通还。

【编译：小穆】