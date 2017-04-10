戴维斯杯：哈萨克斯坦4:1胜中国 挺进世界组附加赛

哈通社阿斯塔纳 -- 2017赛季戴维斯杯网球赛亚大区1组第二轮比赛9日落下帷幕。哈萨克斯坦队以4比1轻取中国队，挺进世界组附加赛。

作为亚大区的头号种子，哈萨克斯坦队享受首轮轮空的待遇。这场比赛的胜者将获得一个戴维斯杯世界组附加赛的参赛资格。



在第二轮中，哈萨克斯坦队的对手是在首轮比赛中以5比0横扫中华台北队的中国队。

两队此番均派出了自己的最强阵容出战。



在首日（7日）比赛中，库库什金战胜吴迪，随后波普科又同样击败了对方的张择，哈萨克斯坦队取得2:0的领先。



周六的双打比赛中，格鲁贝夫/内多维耶索夫鏖战五盘，以3-6、1-6、5-7、6-1和6-3战胜公茂鑫/柏衍，以大比分3比0提前获胜。

9日两场比赛都已经无关大局，因此比赛从五盘三胜制改成了三盘两胜制。



在首场比赛中，内多维耶索夫鏖战三盘，被对方的张择以6-3、4-6和1-6逆转击败。



但是在最后一场比赛中，波普科以6(3)-7、7-5和7(1)-6击败对方的吴迪，最终以大比分4比1击败对手，挺进世界组的附加赛。



【编译：木合塔尔·木拉提】