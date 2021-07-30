哈萨克斯坦青年失业率下降4.1%

哈通社/努尔苏丹/7月30日—-据finprom.kz.消息，2021年第一季度，哈萨克斯坦共有7.57万名15-28岁的青年失业，较去年同期相比下降4.1%，较去年第四季度下降1.2%。

今年第一季度，全国青年失业率降至3.8%，其中女性失业率为4.3%，男性失业率为3.2%，城市失业率为4.2%，农村地区失业率为3%。

按地区来看，全国失业率最高的地区依次为阿拉木图市（1.41万人 -10.6%）、阿拉木图州（8500人 +11.1%）以及努尔苏丹市（7700人 +36.1%）。

总体来看，全国共有5各地区失业率上涨，12个地区失业率有所下降。

此外，寻找工作时间低于一个月的青年有1.61万人，占21.2%，一年下降了32.8%；寻找工作时间达1-3个月的青年有2.1万人，占27.7%，一年下降4%；寻找工作时间达3-6个月的青年有1.76万人，占23.2%，一年下降8.2%；寻找工作时间达6个月-1年的青年有1.27万人，占16.8%，一年上涨23.4%；而寻找工作时间超过1年的青年有8400人，占11%，一年上涨55.5%。

【编译：达娜】