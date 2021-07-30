中文
趋势:
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • 国际
    事件
    哈萨克斯坦
    政治
    分析
    经济
    关于我们
    哈通社简介 联系方式 广告 合作伙伴 图片网站 网站导航 标签
    10:52, 30 七月份 2021 | GMT +6

    哈萨克斯坦青年失业率下降4.1%

    None
    None
    哈通社/努尔苏丹/7月30日—-据finprom.kz.消息，2021年第一季度，哈萨克斯坦共有7.57万名15-28岁的青年失业，较去年同期相比下降4.1%，较去年第四季度下降1.2%。

    今年第一季度，全国青年失业率降至3.8%，其中女性失业率为4.3%，男性失业率为3.2%，城市失业率为4.2%，农村地区失业率为3%。

    按地区来看，全国失业率最高的地区依次为阿拉木图市（1.41万人 -10.6%）、阿拉木图州（8500人 +11.1%）以及努尔苏丹市（7700人 +36.1%）。

    总体来看，全国共有5各地区失业率上涨，12个地区失业率有所下降。

    此外，寻找工作时间低于一个月的青年有1.61万人，占21.2%，一年下降了32.8%；寻找工作时间达1-3个月的青年有2.1万人，占27.7%，一年下降4%；寻找工作时间达3-6个月的青年有1.76万人，占23.2%，一年下降8.2%；寻找工作时间达6个月-1年的青年有1.27万人，占16.8%，一年上涨23.4%；而寻找工作时间超过1年的青年有8400人，占11%，一年上涨55.5%。

    【编译：达娜】


    标签:
    社会 统计 黄金储备 就业人口 就业
    正在阅读
    更多新闻请访问我们的 Telegram 频道!