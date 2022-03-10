马来西亚将于4月1日起重新开放边界

哈通社/努尔苏丹/3月10日 —— 据中新社报道，马来西亚总理伊斯梅尔日前宣布，该国将于4月1日起开放边界，完成疫苗接种者入境后免于隔离，允许马来西亚人出境前往他国。

伊斯梅尔当日说，马来西亚政府决定自4月1日转入新冠肺炎疫情向地方性流行病过渡阶段。这意味着将取消多项防疫限制。

在出入境方面，完成疫苗接种者入境马来西亚不再需要隔离，只需要提交入境前48小时内核酸检测为阴性的报告，并在入境24小时内进行一次新冠抗原快速检测。马来西亚卫生部还将在近期发布未接种疫苗者及未完成疫苗接种者入境标准作业流程。

在国内防疫措施方面，马来西亚政府继续要求民众在公共场合佩戴口罩，但取消了多项防疫限制措施：其中包括取消未接种疫苗者行动限制、取消商家营业时间限制、取消对宗教活动的社交距离限制等。