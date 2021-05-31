4月份哈银行业贷款余额环比增长2.1%

哈通社/努尔苏丹/5月31日 —— 据央行发布数据，截至2021年4月底，哈萨克斯坦银行业贷款余额15.102万亿坚戈（约合352.5亿美元），环比增长2.1%。其中，法人贷款余额7.152万亿坚戈，增长1.3%；自然人贷款余额7.95万亿坚戈，增长2.8%。

统计期内，本币贷款余额13.314万亿坚戈，增长2.5%，占总贷款余额88.2%。其中，法人本币贷款余额增长2.2%；自然人本币贷款余额增长2.8%。外汇贷款余额1.788万亿坚戈，下降1.2%。其中，法人外汇贷款余额下降1.2%，自然人外汇贷款余额下降2.6%。

从贷款期限看，长期贷款余额12.91万亿坚戈，增长2.2%；短期贷款余额2.192万亿坚戈，增长1.4%。小型企业贷款余额2.519万亿坚戈，增长3.8%，占贷款总余额16.7%。从行业看，贷款占比较高的行业依次为工业（占比13.3%）、商贸（11.7%）、建筑（4%）和交通（3.2%）。

2021年4月，非银行法人本币贷款平均利率为11.6%，上年同期为12.1%；自然人本币贷款平均利率为17.3%，上年同期为17.1%。