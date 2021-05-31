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    10:40, 31 五月 2021 | GMT +6

    4月份哈居民存款余额环比增长2.5%

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    哈通社/努尔苏丹/5月31日 -- 据哈萨克斯坦央行数据，截至2021年4月底，哈居民存款余额23.97万亿坚戈（约合559.4亿美元），环比增长2.5%。其中，法人居民存款余额12.266万亿坚戈，增长3.1%；自然人居民存款余额11.704万亿坚戈，增长1.9%。

    统计期内，居民本币存款余额15.097万亿坚戈，环比增长2.3%；外汇存款余额8.873万亿坚戈，增长2.9%。存款美元化率从2020年底的37.3%降至37%。其中，法人本币存款余额7.551万亿坚戈，增长2.1%；外汇存款余额4.715万亿坚戈，增长4.8%，在法人存款余额中占比38.4%。自然人本币存款余额7.546万亿坚戈，增长2.6%；外汇存款余额4.158万亿坚戈，增长0.8%，在自然人存款余额中占比35.5%。

    统计期内，哈居民定期存款余额16.507万亿坚戈，环比增长4.1%。其中，本币定期存款余额10.467万亿坚戈，外汇定期存款余额6.04万亿坚戈。

    2021年4月，非银行法人本币存款平均利率为7.2%，上年同期为7.5%；自然人本币存款平均利率为9%，上年同期为10%。

    【编辑：木合塔尔·木拉提】

    标签:
    哈萨克斯坦 央行 统计 经济 黄金储备
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