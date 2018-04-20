4月20日，哈通社简报

哈通社/阿斯塔纳/4月20日 -- 哈通社为各位读者总结4月20日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

4月20日,星期五

4月20日是阳历一年中的第110天，离全年的结束还有255（闰年则还有256）。

世界各国/地区节日：

联合国中文日 联合国中文日（英语：UN Chinese Language Day）是联合国发起，在每年4月20日举行的纪念活动。联合国中文日是联合国在2010年所提出，目的是为了"庆祝多种语言以及文化的多样性，也提倡在联合国的工作语言中平等的使用这六种官方语言。"联合国中文日选在4月20日的原因是为了纪念仓颉，传说中在五千年前创造中文字的神话人物。

这一天在哈萨克斯坦历史上:

1928年 巴勒喀什市（卡拉干达州）获得城市地位。

1991年 位于阿特劳的世界最深海底油田产出首桶工业原油。

1995年 土耳其举行阿拜周。

2000年 哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦以及塔吉克斯坦等国家元首在塔什干举行区域安全会议。

2011年 哈萨克斯坦信息和通讯部同爱沙尼亚国家档案局签署档案领域的相关合作协议。

2015年 纳扎尔巴耶夫总统访问故乡卡拉赛县地区文化博物馆。

【翻译：冰山】