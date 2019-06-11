《玩具总动员4》哈语配音版将于20日在全国各大影院上映

哈通社/努尔-苏丹/6月11日 -- 据哈萨克斯坦"博拉沙克"企业基金会新闻处消息，《玩具总动员4》哈萨克语配音版将于20日在全国各大影院上映。

该基金会表示，50多名哈萨克斯坦演员参与了该动画片国语配音工作。此外，哈萨克歌手翻唱了动画片3个主要主题曲。

《玩具总动员（Toy Story）》是一部于1995年上映的美国计算机动画冒险伙伴喜剧片，由皮克斯动画工作室制作，华特迪士尼影业发行。影片的主角是一队在人类面前假装没有生命的拟人化玩具，侧重于提线牛仔玩偶伍迪警长和宇航员活动人偶巴斯光年之间的关系。

据了解，2011年起"博拉沙克"企业基金会同Meloman公司一起完成了27部好莱坞电影和迪士尼动画片的配音工作。此外，迪士尼动画片的国语配音工作有效推动了哈萨克斯坦国语配音工作的发展，提高了工作人员的水平。今年上半年，《小飞象》和《阿拉丁》等迪士尼巨作国语配音版在国内影院上映。

值得一提的是，哈萨克语已成为了突厥语言中的第2位、索尼影视娱乐语种第7位、迪士尼语种中的第39位的可及语种之一。

【编译：小穆】