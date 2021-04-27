总理要求4月底确保20%的人口接种新冠疫苗

哈通社/努尔苏丹/4月27日--政府总理阿斯哈尔·马明27日主持召开的政府例行工作会议对国内疫情形势进行了讨论。

卫生部长阿列克谢·崔和阿塔梅肯企业家协会董事会主席阿布莱•米尔扎赫梅托夫，以及阿拉木图州州长阿曼德克·巴塔洛夫、卡拉干达州州长杰恩斯·哈斯姆别克、阿克莫拉州州长叶尔梅克•玛尔哲赫帕耶夫就国内和各地区疫情形势做出了工作汇报。

国内的新冠疫情形势正在趋于稳定，疫情的传播率为1%。全国传染病医院的普通病房满床率为41%，重症监护室的满床率为28%。

目前，全国有10个地区被列入了新冠疫情传播风险较高的红区，分别是：努尔苏丹市、阿拉木图市、阿克莫拉州、阿克托别州、阿特劳州、西哈州、卡拉干达州、克孜勒奥尔达州、曼格斯套州和巴甫洛达尔州。而奇姆肯特市、江布尔州、东哈州、阿拉木图州和库斯塔奈州等共四个地区被列入新冠疫情传播风险中等的黄区当中。突厥斯坦州和北哈州处于疫情传播风险较低的绿区。

自26日起，全国范围内普及使用Ashyq公民健康信息二维码系统。该系统的运行框架下，餐饮、娱乐和体育设施将重新开放。



在这方面，政府总理下达了相关工作指示。

他表示，当前的重要任务是全面开展疫苗接种工作。按照计划，至4月底，应为20%的人口接种新冠疫苗，必须遵守疫苗接种计划和向各地区提供疫苗的时间表。

【编译：阿依波塔】