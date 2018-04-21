4月21日，哈通社简报

哈通社/阿斯塔纳/4月21日 -- 哈通社为各位读者总结4月21日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

4月21日,星期六

4月21日是阳历一年中的第111天，离全年的结束还有254（闰年则还有255）。

这一天在哈萨克斯坦历史上:

哈萨克斯坦国家保安工作日 2014年4月，哈萨克斯坦总统保安局和哈萨克斯坦近卫军合并成立哈萨克斯坦国家保安局。

世界马戏日 每年四月的第三个星期六是世界马戏日，该节日是庆祝马戏艺术和文化的特别日子。这是世界马戏团体最大的国际盛宴。

1925年 《哈萨克斯坦女性》社会政治杂志正式发行。

1961年 哈萨克斯坦天然气运输管道系统的基础 -"中亚-中部"管道建筑工程正式开工。

1992年 土耳其驻哈萨克斯坦特命全权大使阿尔居恩·艾兹纳伊姆向纳扎尔巴耶夫总统提交国书。值得一提的是，土耳其是世界上第一个承认哈萨克斯坦独立主权的国家。

2010年 纳扎尔巴耶夫总统对韩国进行正式访问并出席韩国"哈萨克斯坦年"开幕仪式。

2011年 纳扎尔巴耶夫总统对爱沙尼亚进行工作访问之际，"阿塔梅肯"国家经济协会与爱沙尼亚工商会签署合作备忘录。

2016年 题为"突厥语系世界音乐"的研究小组第五届国际研讨会在阿拉木图市举行。

【翻译：冰山】