哈通社4月22日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

哈通社/阿斯塔纳/4月22日--哈通社为各位读者总结4月22日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

4月22日，星期六

4月22日是阳历一年中的第112天（闰年第113天），离全年的结束还有253天。

世界各国/地区节日：

世界地球日 世界地球日即每年的4月22日，是一项世界性的环境保护活动。最早的地球日活动是1970年代于美国校园兴起的环保运动，1990年代这项活动从美国走向世界，成为全世界环保主义者的节日和环境保护宣传日，在这天不同国籍的人们以不同的方式宣传和实践环境保护的观念。

这一天在哈萨克斯坦历史上:

1985年 阿克托别市为苏联英雄阿利娅∙莫达古洛娃开设纪念博物馆。

1994年 乌克兰驻哈萨克斯坦大使馆举行开馆仪式。

2012年 哈萨克斯坦加入世贸组织工作组第11次会议在日内瓦举行。

2013年 阿特劳学生获得新型火箭燃料专利。

2016年 匈牙利驻哈萨克斯坦阿克托别领事馆举行开馆仪式。

2018年 哈萨克诗人马赫詹•朱玛巴耶夫诞辰125周年系列圆桌会议在北京举行。

2019年 塔什干国立技术大学开设哈萨克斯坦著名科学家卡尼什·萨特巴耶夫学堂。

2021年 首批哈萨克斯坦国产新冠疫苗QazVac (QazCovid-in)从位于江布尔州库尔岱县的生物安全问题研究所生产基地封箱装运，发往全国各地医疗机构。