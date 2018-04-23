4月23日，哈通社简报

哈通社/阿斯塔纳/4月23日 -- 哈通社为各位读者总结4月23日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

4月23日,星期一



4月23日是阳历一年中的第113天，离全年的结束还有252（闰年则还有253）。



世界各国/地区节日：



世界图书与版权日／世界阅读日 1995年，联合国教科文组织定4月23日为世界图书与版权日（或世界书籍与版权日）。汉译另有世界读书日、世界阅读日、世界书香日诸种。



国家主权及儿童日（土耳其和北塞浦路斯） 国家主权及儿童日4月23日，是土耳其的"国家主权及儿童日"。这个节日来自土耳其独立战争期间1920年土耳其国民大会的召开日期。1929年，根据儿童保护组织的建议，这一天被定为儿童节。



圣乔治日即4月23日，是一个带有强烈宗教色彩的纪念日，主要在一些将圣乔治作为守护圣者的国家和地区间举行，包括英格兰、德国、格鲁吉亚、保加利亚、葡萄牙以及加泰罗尼亚。在英国，圣乔治日同时也是英格兰地区的国庆日。公元303年的这一天，圣乔治因试图阻止罗马皇帝对基督徒的迫害而被殉道。

这一天在哈萨克斯坦历史上：



1957年 鲁德内和库斯塔奈获得市级地位



1996年 纳扎尔巴耶夫总统著作《在21世纪的门槛上》发行仪式举行



2004年 哈萨克斯坦政府发布了《关于在阿斯塔纳设立哈萨克斯坦国家学术图书馆》的决议。 这一决议的目的旨在进一步发

展首都的信息、教育和文化基础设施。 设立国家学术图书馆的倡议来自哈萨克斯坦总统努尔苏丹•纳扎尔巴耶夫。



2009年 经纳扎尔巴耶夫总统签署批准，每年3月21~23日的纳乌鲁兹节成为法定休假日，与此同时节假日中的共和国日。



2010年 纳扎尔巴耶夫总统被授予韩国大学荣誉博士学位。



2011年 哈萨克斯坦著名演员、功勋艺术家阿萨纳勒•阿西莫夫在莫斯科荣获"友谊之星"国家奖



【编译：木合塔尔·木拉提】