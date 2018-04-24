4月24日，哈通社简报

哈通社/阿斯塔纳/4月24日 -- 哈通社为各位读者总结4月24日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

4月24日,星期二

4月24日是阳历一年中的第114天，离全年的结束还有251（闰年则还有252）。

世界各国/地区节日：

世界青年团结日 每年4月24日为世界青年团结日，1956年6月在万隆举行的亚非学生会议通过一项决议，规定每年4月24日(第一次亚非会议闭幕日)为"亚非学生反对殖民主义日"。世界民主青年联盟理事会在同年8月的索非亚会议上作出决议，把4月24日进一步定名为"世界青年反对殖民主义，争取和平共处日"，也称"世界青年团结日"，并号召全世界青年在这一天进行广泛的纪念活动，反对殖民主义，促进世界和平与合作。

亚美尼亚种族大屠杀纪念日 亚美尼亚种族大屠杀纪念日是每年4月24日亚美尼亚和阿尔扎赫共和国及亚美尼亚侨民的国家假期。每年官方都设置纪念活动悼念大屠杀遇难者。节日的历史可追溯到1915年4月24日数十名亚美尼亚籍知识分子遭驱逐的事件。

这一天在哈萨克斯坦历史上：

1990年 根据哈萨克苏维埃社会主义共和国最高理事会决定，努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫当选哈萨克斯坦首任总统。

1991年 哈萨克斯坦文化文艺周在土耳其举行。

1996年 哈萨克伟大诗人阿拜作品纪念演出在土耳其举行。

2010年 塔拉兹市"胜利"公园以苏联英雄包尔詹•莫穆舍吾勒的名字命名。

2012年 纳扎尔巴耶夫总统接受俄罗斯《俄罗斯24》新闻频道记者采访。

2013年 哈萨克斯坦在华留学生联盟成立。

2015年 哈萨克斯坦特种部队参加在约旦举行的《Warrior-2015》军事竞赛。

【翻译：冰山】