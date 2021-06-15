今年前4个月哈萨克斯坦人口同比增加25.17万人

哈通社/努尔苏丹/6月15日 -- 截止2021年5月1日，哈萨克斯坦总人口数为1896.29万人，较去年同期增长1.3%（增加25.17万人）。

国家统计局统计显示，全国人口中城市人口占比为59.2%，共1122.11万人；乡村人口占比为40.8%，共774.18万人。

此外，全国男性人口总数达920.27万人，占人口总数的48.5%；全国女性人口总数达976.02万人，占人口总数的51.5%。

统计显示，2021年1~4月，哈国人口自然增长较2020年同期（8.25万人）增长了6.7%，达8.8万人。总自然增长率为14.08‰。

民事部门提供的登记信息显示，2021年1~4月新增出生人口为13.74万人，较2020年的数据（11.81万人）增长了16.3%。总和出生率为21.99‰。

报告期内，死亡人口为4.95万人，较2020年的数据（3.57万人）增长了38.7%。总和死亡率为7.91‰。

2021年1~4月，共有1109名1岁以下婴幼儿夭折，较2020年同期数据（916人）减少了21.1%。

【编译：小穆】