哈通社4月28日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

哈通社/阿斯塔纳/4月28日 -- 哈通社为各位读者总结4月28日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

4月28日，星期五

4月28日是阳历一年中的第118天，离全年的结束还有247（闰年则还有248）。

世界各国/地区节日：

世界工作安全与健康日 每年4月28日是世界工作安全与健康日，旨在促进安全、健康和体面的工作。自2003年起，每逢4月28日，国际劳工组织都会举行活动对这一国际日加以庆祝。世界工作安全与健康日有益于促进全球对职业事故和职业病的预防。这一提高认识的国际日运动，旨在推动国际社会关注这类问题的严重性，以及如何促进和建立安全与健康的文化，帮助减少与工作相关的死伤。自1996年以来， 4月28日也是世界各地的工会运动确认的«死亡和受伤工人国际纪念日»。

这一天在哈萨克斯坦历史上:

1870年 首个哈萨克语报刊《突厥斯坦地区报》在塔什干市发行。

1955年 拜科努尔火箭发射场建造工程开工。

1999年 西哈州爱乐乐团以著名歌手、哈萨克斯坦人民演员哈利甫拉·库尔曼哈利耶夫的名字命名。

2000年 阿拉木图市举行土耳其电影周。

2010年 哈萨克斯坦央行发行旨在纪念第二次世界大战胜利65周年的纪念硬币。

2015年 旨在纪念二战胜利70周年以及哈萨克斯坦人民和睦大会20周年的《历史、纪念、任务》一书在阿拉木图市发行。

2016年 哈萨克斯坦与西非国家利比里亚建立外交关系。

2018年 俄罗斯马马耶夫山岗设立哈萨克烈士纪念碑。

2018年 哈萨克斯坦电影《回归者》在比什凯克举行的白豹电影节中荣获«亚洲最佳电影奖»。

2021年 挪威steigan.no信息分析网站详细介绍哈萨克斯坦QazVac新冠疫苗研发进程和临床试验结果。