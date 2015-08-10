总统杯冰球赛：阿斯塔纳雪豹主场4:2完胜新库兹涅茨克冶金人

哈通社阿斯塔纳8月10日电（记者加苏兰•卓勒德巴耶夫）第六届哈萨克斯坦总统杯冰球赛9日在阿斯塔纳正式拉开帷幕。在第一场比赛中，阿斯塔纳雪豹队主场4:2完胜新库兹涅茨克冶金人。

比赛一开始，新库兹涅茨克冶金人就占据了场上主动。首先是罗曼•别尔德尼科夫在第9分钟破门得分，冶金人以0:1领先。但第一节比赛结束之前，阿斯塔纳雪豹队的达斯丁•波伊德将比分扳平。第二节比赛开始，冶金人队的凯德•费尔查理德又进一球将比分反超。但没过多久，雪豹队的布莱恩顿•波坚斯基及时还以颜色，又重新将比分拉平。双方在僵持之中结束第二节比赛。第三节比赛，阿斯塔纳雪豹将场上局势完全逆转，先后由奈杰勒•达吾斯和塔勒哈特•嘉伊拉沃夫连下两城，最后以4:2的比分战胜对手。阿斯塔纳雪豹队的第二场比赛将于本月10日与俄罗斯尤格拉队之间进行。

据悉，这是在新建成的阿斯塔纳"冰宫"冰上运动馆举行的首场比赛。该体育馆能容纳1.2万人，可进行花样滑冰、短道速滑以及冰球等各类冰上体育竞技运动，并且具备举办国际性冰上竞技赛事的能力。（编译：塔布斯）