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    09:57, 16 10月 2017 | GMT +6

    东哈州发生4.2级地震

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    哈通社/阿斯塔纳/10月16日 -- 据教科部科学委员会地震实验小组发布的消息，10月16日阿斯塔纳时间7时51分36秒，东哈州境内发生地震。

    消息称，此次地震震中位于阿拉木图市以东北方向574公里处东哈州境内，地震震级为4.2级，震源深度10公里。

    【编译：小穆】

     

     

    标签:
    哈萨克斯坦 地震 东哈州 黄金储备
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