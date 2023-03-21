世界粮食计划署：全球近4.2亿校园儿童获得学校供餐

哈通社/阿斯塔纳/3月21日--据中新社报道，联合国世界粮食计划署21日发布的《2022年全球学校供餐状况》报告显示，目前学校供餐已惠及全球近4.2亿儿童，成为脆弱群体至关重要的安全网。

报告称，各国政府为恢复受新冠疫情影响而中断的免费校餐作出了积极努力，目前接受学校供餐的儿童人数相比2020年增加了3000万，达4.18亿，占在校儿童总数的41%。

报告指出，投资于学校供餐计划的近500亿美元资金将为全世界儿童的未来提供保障。目前已有75个国家政府加入了“全球学校营养餐联盟”，致力于实现到2030年为全球所有儿童提供学校获得营养餐的愿景。

-令人欣慰的是各国政府正在优先关注儿童福祉，并对其未来进行投资。全球粮食危机威胁着数百万儿童的未来，学校供餐在应对危机中将起到至关重要的作用。在我们开展工作的许多国家，学校供餐可能是当地儿童一天中唯一的一顿饭。-世界粮食计划署全球学校供餐计划司司长卡门·布巴诺说。

报告表示，富裕国家有61%的在校儿童获得营养餐，然而在低收入国家这一数字仅为18%。虽然大多数国家的经济迅速复苏，但低收入国家接受学校供餐的儿童人数仍比疫情前少4%，其中非洲国家的下降幅度最大。尽管自2020年以来，这些国家投入于学校供餐的资金相比2020年增加了15%，但情况并未得到改善。布巴诺表示，我们需要帮助这些国家寻求更可持续的方法获得项目资金，这需要捐助国的支持和它们本国的投资。

报告还称，学校供餐计划不仅惠及儿童，还在85个国家创造了约400万个就业机会。