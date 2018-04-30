4月30日，哈通社简报

哈通社/阿斯塔纳/4月30日 -- 哈通社为各位读者总结4月30日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

4月30日,星期一



4月30日是阳历一年中的第119天，离全年的结束还有246（闰年则还有247）。



世界各国/地区节日：

国际爵士乐日 2011年11月，联合国教科文组织大会宣布4月30日为"国际爵士乐日"，旨在提高国际社会对爵士乐宝贵价值的认识，即爵士乐不仅是一种教育工具，还是推广和平、团结以及增强各国人民间对话与合作的一股力量。纪念"国际爵士乐日"为许多致力于推广爵士乐的国家政府、公民社会组织，教育机构和私人公民更深入地欣赏和了解这一音乐及其为建立更具包容性的社会作的贡献提供了一个契机。



荷兰女王日 荷兰女王日是荷兰庆祝女王生辰的法定假期，现定于每年的4月30日。荷兰自威廉明娜女王开始有女王日，起初名命为公主日，直至女王登基才改名为女王日，当时的女王日为8月30日，不过当时仅在女王的特别寿辰才会举行庆祝活动，同时庆祝夏季的收成。朱丽安娜女王继位之后，女王日改为4月30日，即新任女王的生辰。到1980年，现任女王碧翠斯继位后，沿用的朱丽安娜女王生日为荷兰女王日，并将当日设为法定假期，全国庆祝。





这一天在哈萨克斯坦历史上：



2010年 纳扎尔巴耶夫总统的著作《哈萨克斯坦之路》、《在欧亚大陆的心脏》在蒙古国首都乌兰巴托举行首发仪式。



2010年 上海世博会哈萨克斯坦馆举行开馆仪式。



2014年 匈牙利塞克什白堡市Kodolányi János应用科学大学开设"哈萨克斯坦之路和努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫" 系。



2014年 纳扎尔巴耶夫总统出席欧亚经济委员会最高理事会会议。



2015年 彼得罗巴甫尔市为卫国战争烈士设立纪念碑。



【编译：冰山】