油价大涨4.3% 美国三大股指同日创出历史新高

哈通社阿斯塔纳8月12日电 昨日美国三大股指同时创出历史新高，为1999年以来首次。

美联储推迟加息，全球主要央行推出新一轮宽松举措以及经济增长企稳，中国基本面改善以及财报造好等多重利好因素刺激全球廉价资本涌入资本市场，推升各类资产，美国三大股市自16年以来首次同时创出历史新高，欧洲股市创出5月份以来的最高收盘价，新兴市场股市和货币也连升，而恐慌指标VIX指数仍徘徊于数年低位。

此外美国WTI9月期油大涨4.3%触及43.50美元/桶，沙特能源、工业和矿产资源大臣法力赫(Khalid al-Falih)表示，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国将在9月26-28日阿尔及利亚的非正式会议期间讨论市场状况，包括可能采取稳定油价所需的行动。



布兰特原油期货收高1.99美元，或4.5%，报每桶46.04美元。两大指标原油期货均创一个月最大单日百分比升幅，盘中都一度大涨逾5%。

许多分析师表示，预计油价在未来几周将在区间内交易，但如果沙特的言论推高了市场，那么油价大幅回落的可能性也很高。（编辑：木合塔尔·木拉提）