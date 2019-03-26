工业和基础设施发展：4年间投产价值4.9万亿的项目

哈通社/努尔-苏丹/3月26日 -哈萨克斯坦工业和基础设施发展部部长罗曼•斯卡利亚尔26日在政府工作会议上，就哈萨克斯坦2015-2019年国家工业创新发展计划落实情况进行汇报时表示，在第二个工业化5年计划框架下，共新增工作岗位4.4万多个。

"2015年至今，我国稳定推进了第二个工业化5年计划。在启动的4年间，共落实了总价值超过4.9万亿坚戈的480多项计划，创造稳定工作岗位4.4万多个。"他说。



据其介绍，接下来还将落实一系列有关采矿和冶金综合体、化工、制药、轻工业和食品工业、汽车工业、建筑业、能源、炼油、农工综合体和农产品加工等领域的项目。



罗曼•斯卡利亚尔表示，报告期内，制造业在国内生产总值中的占比由10.1提升至11.6，相关行业在就业人口中的占比由6.6%提升至6.9%。



"所有目标指标均达到了预期。根据2018年的总结统计，行业实现增长4.1%。增长的主要驱动力是汽车工业、化学工业、炼油、轻工业和冶金。"他说。



据他介绍，曼格斯套州、东哈州、西哈州、阿克托别州和努尔-苏丹市加工业增长最为显著。 2018年，共投产了102个项目，总价值达1.3万亿坚戈，创造了大约1.33万个永久性工作岗位。



【编译：木合塔尔·木拉提】