推迟多次的乌兹别克-塔吉克首都航线定于4月4日开通

哈通社阿斯塔纳 - 乌兹别克斯坦国营的"乌兹别克斯坦航空"公司27日宣布开始发售塔什干-杜尚别-塔什干航线客机机票。航班计划于4月4日首飞。

据该公司专员沃利夫准•鲁兹穆罗多夫介绍，航班票价为1200索姆（约合140美元）。他还表示，"乌兹别克斯坦航空"公司已在杜尚别设立办事处，并将在航线正式开通当天投入服务。



据其称，由杜尚别至塔什干的航班每周一班，固定于星期二起飞。



今年2月10日，乌兹别克斯坦"乌兹别克斯坦航空"公司与塔吉克斯坦"索蒙航空"公司在乌兹别克首都塔什干举行会谈，讨论两国首都直航航线开通事宜。根据这一会谈的结果，"索蒙航空"公司获取了在乌兹别克开展航空经营业务的营业许可。



据了解，乌兹别克斯坦与塔吉克斯坦城市之间的民营航空运输服务，自1992年中断以来，一直未能得到恢复。



原本根据双方的协议，杜尚别于塔什干之间的航向定于今年2月20日开通，但因故未能实现，数日后的第二架航班亦未能如期起飞。



索蒙航空称，航线开通受阻与两国法律文件交换中出现的问题有关。



【编译：木合塔尔·木拉提】