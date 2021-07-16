哈萨克斯坦成年人月均消费啤酒4.4升

哈通社/努尔苏丹/7月16日 -- 哈萨克斯坦国家统计局发布数据，2021年1-5月，哈萨克斯坦累计生产啤酒2.853亿升，同比增长9.1%。哈啤酒生产主要集中在阿拉木图市（1.333亿升，增长5.2%，占比46.7%）、阿拉木图州（6720万升，+21.1%）和卡拉干达州（4170万升，+15.6%）。

2021年1-4月，哈萨克斯坦啤酒市场需求（含国内消费和出口）自给率为92.7%。在此期间，全国累计生产啤酒2.162亿升，增长11.2%；进口啤酒1710万升，增长12.9%；出口啤酒400万升，下降5.3%。累计销售啤酒2.293亿升，增长11.6%，相当于每个成年人月均消费啤酒4.4升。

截至2021年6月底，哈国内市场啤酒平均价格同比上涨7%。价格涨幅最快的地区包括克孜勒奥尔达州（+12.8%）、北哈州（+12.7%）和库斯塔奈州（+11.9%）。

据哈巴尔电视台消息，啤酒约占哈酒精饮料市场的65%。2008年，哈萨克斯坦啤酒年产量仅为3.56亿升，目前年产量已经达到约7亿升。

哈萨克斯坦对啤酒征收的消费税税率较低，伏特加消费税税率自2014年以来已提高5次，对其价格和居民购买力产生明显影响。

哈国烟酒行业协会表示，为降低酒精摄入水平，不仅要对伏特加生产商采取更为严格的管理措施，建议对所有酒精饮料按照酒精含量制定统一的消费税税率标准。

【编译：木合塔尔·木拉提】