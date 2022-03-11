哈萨克斯坦现役军人约4.5万 居全球第67位

哈通社/努尔苏丹/3月11日 – 根据美国知名军事网站《全球火力》（Global Firepower）公布的2022年最新全球军力排名，哈萨克斯坦在142个国家中位居第67位。

该排名显示，哈萨克斯坦目前拥有的现役军人总数约为4.5万人。

在后苏联国家当中，哈萨克斯坦的现役军人数量低于俄罗斯（85万）、乌克兰（20万）、阿塞拜疆（6.5万）、乌兹别克斯坦（5.5万）和白俄罗斯（4.5万）。

榜单显示，亚美尼亚、土库曼斯坦、吉尔吉斯、塔吉克斯坦和摩尔多瓦的现役军人数量低于哈萨克斯坦。

哈萨克斯坦每年达到法定参军年龄的公民人数，在142个国家当中处于第70位，约为26.94万人。在这一数据方面，俄罗斯、乌兹别克斯坦和乌克兰这三个前苏联国家要高于哈萨克斯坦。

《全球火力》网站上公布的2022年全球军力排行榜上，位居前五位的国家分别是：美国、俄罗斯、中国、印度和日本。

根据该网站资料，在编制排名时统计了50个因素。据消息，该排行榜的编制不仅取决于武装力量拥有的武器数量，还有其多样性。影响排行榜的结果还有地理位置、交通系统的能力、自然资源开采、国家金融能力和军队人数。

值得一提的是，2021年第四季度的统计显示，哈国公共行政、国防和社会保障领域的整体从业人员总数为49.6万人。统计报告还指出，该领域的平均工资水平为25.54万坚戈，同比增长11.9%。

【编译：木合塔尔·木拉提】