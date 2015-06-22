莫迪率4.5万印度民众秀瑜伽

哈通社阿斯塔纳6月22日电 据外媒报道，数万名印度各界人士21日在新德里市中心的国王大道铺开瑜伽毯，在总理莫迪的带领下同秀瑜伽操，庆祝首个国际瑜伽日。印度官员说，这一人数创下新的吉尼斯纪录。

800警察确保安全 21日早上六时许，1400米的国王大道已经人头攒动，穿着白色瑜伽服的各色群众带着瑜伽毯，把道路挤得满满的。据新德里电视台报道，现场人数达到4万5千人，800名印度警察也在各个出口设置检查站和路障，确保活动安全有序。国王大道现场有200个电子显示屏，实时展示活动盛况。 七点刚过，一身纯白、披着三色围巾的总理莫迪发表完简短致辞，走到了瑜伽队伍前面，在瑜伽教师拉姆齐旁边的一张红色瑜伽毯上坐下。主持人提议开始祈祷后，三声"唵"响彻全场。 紧接着，全场民众跟着麦克风里传来的英语指示，伴随着坦普拉琴演奏的诵经曲，开始做各种瑜伽动作——摆动头部、舒展手臂、并拢双脚、弯腰、呼吸控制、冥想等。莫迪也兑现此前诺言，献上自己的首次公开瑜伽秀。 政府出资宣传瑜伽 为宣传瑜伽，印度政府部门绞尽脑汁：旅游部耗资1亿卢比（约合1000万元人民币），在印度国内外推广"国际瑜伽日"；信息部把从瑜伽部划拨的5500万卢比（约合550万元人民币）悉数用于瑜伽的推广宣传活动。 为确保瑜伽展示成功、动作规范，印度瑜伽部专门制作手册，还制作了瑜伽录像带供政府官员、学生、士兵等各界人士学习，并特地举办为期一个月的培训班。由于申请吉尼斯世界纪录要求每个瑜伽表演者都有自己的便携式瑜伽毯，承办这次活动的印度公司四处奔波，从印度50多个城市收购，甚至从海外加急采购。 "瑜伽是日常生活中的一个部分，不只是为了控制形体"，莫迪在这个由他自己亲自倡导的"国际瑜伽日"庆典上再次强调了瑜伽的意义。作为瑜伽习练者，莫迪希望通过组织一个声势浩大的瑜伽展示，让更多印度人加入瑜伽大军。 普京好奇莫迪是否练瑜伽 "莫迪自己练瑜伽么？"俄罗斯总统普京20日在第19届圣彼得堡国际经济论坛期间与世界主要通讯社领导人会面时向印度亚洲通讯社记者提出了这个问题。 得知印度总理莫迪不仅倡议设立国际瑜伽日，还在内阁设立了"瑜伽部长"，普京除了惊讶外，还很好奇莫迪本人是否也会做瑜伽，毕竟在公开场合并没有见过莫迪"大显身手"。 莫迪称瑜伽是"我生活的锚"，是让他"多工作少睡觉"的秘诀。在白宫晚宴上，莫迪同美国总统奥巴马畅聊瑜伽；澳大利亚总理阿博特访印期间，莫迪特地送了他一本关于瑜伽的书；在联合国大会，莫迪宣称瑜伽对于应对气候变化有着很好的作用；在今年5月访华期间，还参加了天坛举行的"太极瑜伽相会"活动。 去年9月，莫迪在联合国提议设立"世界瑜伽日"，并且要将瑜伽定为印度的"地理标志产品"。