哈萨克著名歌手阿姆列传记电影将于4月5日上映

哈通社/阿斯塔纳/3月20日 -- 沙肯•阿伊马诺夫哈萨克电影制片厂20日公布国产传记电影《阿姆列》哈萨克语预告片。

据了解，电影根据文化和体育部的要求，由哈萨克电影制片厂和"Dar Play"公司联合拍摄。影片讲述哈萨克著名歌手阿姆列•卡沙吾巴耶夫（1888-1934年）的人生。

哈萨克电影制片厂表示，影片将于今年4月5日以哈萨克语和俄语两种语言在国内全部电影院上映。



影片国际拍摄组成员包括美国著名导演杰夫·韦斯帕和电影剧本作家本杰明·阿·万德尔文。哈萨克斯坦著名演员桑贾尔·马迪耶夫和耶尔科布兰·达伊尔沃夫扮演电影主角阿姆列•卡沙吾巴耶夫和穆斯塔法·硕海。

此外，英国演员本·奥德里基和美国著名女演员艾比·考尼什等出演影片重要角色。

据悉，卡沙吾巴耶夫于1925年前往法国巴黎，参加世博会框架下举行的国际音乐大赛（Exposition Internationale des Arts Décoratifs et Industriels Modernes）。大赛上，阿姆列以独特的歌喉、哈萨克传统歌曲和冬不拉的美妙音色征服了欧洲的听众，最终获得了第二名。

【编译：小穆】