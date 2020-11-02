今年哈国农村固定资产投资达4.5万亿坚戈

哈通社/努尔苏丹/11月2日 -- 2020年前九个月内哈萨克斯坦农村地区的固定资产投资总额达4.5万亿坚戈。

据统计分析网站finprom.kz数据，农村固定资产投资较多的地区依次为阿特劳州（2.2万亿坚戈，-26.2%）、阿拉木图州（2723亿坚戈，-1.9%）和东哈州（2556亿坚戈，+5.9%）。

国家经济部长鲁斯兰·达列诺夫此前建议对关于农村发展的国家规划进行修订，将«乡村-国家摇篮»规划升级为国家方案，旨在改善农村到本地区中心城市和州府所在地的交通条件，在重点农村地区建设住房，增加对重点农村及周边地区企业和农户的资金支持。

根据国家经济部对农村地区进行的调查显示，哈1/5的农村需对当地学校和幼儿园进行修缮；1/3的农村需对医院、诊所、医疗站进行修缮；2000多个农村（占全国农村总数的36%）需改善居民饮用水条件；约3万公里的地方公路有待维修。

2020年前三季度，哈农村地区固定资产投资中，43.5%用于房屋修建和大修（1.9万亿坚戈，-7.5%），22%用于购置设备、车辆及维修（9894亿坚戈，-37.9%）。

【编辑：木合塔尔·木拉提】