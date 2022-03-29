日本4月5日起禁止向俄罗斯出口高档汽车

哈通社/东京/3月29日 —— 据共同社报道，日本政府29日在内阁会议上敲定修改政令，作为加强对持续进攻乌克兰的俄罗斯经济制裁措施之一，将禁止出口高档车、酒类、珠宝饰品等奢侈品。禁令于当天发布，4月5日起施行。此举意在向从资金层面支持俄罗斯总统普京的新兴财阀企业家“寡头”等富豪加强施压，迫使其疏远政权。

美国与欧盟（EU）此前已决定相同的措施。经济产业相萩生田光一29日在内阁会议后的记者会上表示，“将与七国集团（G7）等国际社会合作，实施严厉的制裁措施。”对象总计19个品种，包括烟草、香水、美术品、使用贵金属的钟表、潜水设备等。高档车中也包括高价二手车。

经产省的负责人称由于对象品种的对俄出口额相对较低，对日本经济的影响“并不大”。

“寡头”的说法来源于希腊语。以苏联解体后的民营化为契机构建起雄厚的资产，多年来支持普京政府保持政治影响力。对俄国际包围圈扩大，日本政府也提出了除俄罗斯政治家外还将寡头家人列为资产冻结对象的制裁措施。

围绕禁止出口奢侈品，日本政府2006年曾向宣布实施了核试验的朝鲜政府发动。当时除乘用车外，皮毛制品、贵金属、香水等也在对象之列。