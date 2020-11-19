央行行长：通货膨胀率将回到4-6％

哈通社/努尔苏丹/11月19日--央行行长叶尔波拉特·多萨耶夫19日在参议院（议会上院）全体会议上介绍了未来几年的通货膨胀水平。

行长表示，考虑到2020年世界经济的发展和上述因素，央行制定了货币政策指标的相关预测，以形成2021-2023年国家预算的参数。 首先，意外的外部因素正在对通货膨胀产生负面影响。 今年10月的通货膨胀率为7.1％。 根据预测，价格上涨的主要影响将逐渐平稳，到2021~2022年，通货膨胀率将回到4-6％。

据其介绍，在总统提出的反危机倡议框架下，央行已为2.3万亿坚戈的优惠贷款计划提供了资金， 这是一揽子反危机计划总额的50％以上。

他表示，政府和央行就执行2020~2021年恢复经济增长的全面计划框架内采取的协调行动，将使哈萨克斯坦进入可持续增长的轨道。 在这种情况下，重要的是要采取系统性的长期措施，以使哈萨克斯坦经济多样化，减少对进口的依赖并进一步推进数字化。

据行长介绍，这些措施将加强货币政策为国家经济发展做出贡献的潜力，并确保到2025年将通胀稳定在3~4％的低水平。

【编译：阿依波塔】