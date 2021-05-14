世行将为哈萨克斯坦畜牧业拨款4.6亿欧元

哈通社/努尔苏丹/5月14日 —— 据总理官网消息，政府总理阿斯哈尔·马明14日同世界银行欧洲和中亚地区副行长安娜·比耶德举行视频会议。

会谈中，双方就哈萨克斯坦与世界银行之间在数字技术、金融、基础设施、能源、农业、生态、人力资本、中小型企业等领域实施项目的合作前景，以及最大程度地减少新冠疫情对哈萨克斯坦经济的影响等议题进行了讨论。

世行代表比耶德高度评价哈萨克斯坦政府为抗击疫情，支持企业家精神以及有效就业方面而采取的措施，并指出这使得哈萨克斯坦经济在今年4月成功转入增长轨道。

同时她还强调了哈萨克斯坦实体经济部门的高增长率，以及制造业在GDP占比的增长和服务业的稳步复苏。

根据会谈结果，双方签署了关于可持续畜牧业发展计划的贷款协议。根据该协议，国际复兴开发银行将向哈萨克斯坦拨款4.6亿欧元，以改善兽医服务和动物登记制度，优化面向农民的服务模式，以及在畜牧业实施«绿色增长»政策。项目实施期为2021年-2025年之间。

第一副总理阿里汗•斯玛伊洛夫、工业和基础设施发展部部长贝布特·阿塔姆库洛夫、财政部部长耶尔乌兰·加玛吾巴耶夫、国家经济部部长阿塞特·伊尔哈利耶夫、农业部部长萨帕尔汗·奥玛若夫、数字发展、创新和航空航天工业部部长巴格达特·穆辛参加了此次会谈。

值得一提的是，自1992年来，世行为哈萨克斯坦实施的55个政府项目提供了资金，这些项目涉及金融、基础设施、能源、农业、公共事业、IT等领域。





【编译：达娜】