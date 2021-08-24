上半年哈萨克斯坦果蔬汁产量增长4.6%

哈通社/努尔苏丹/8月24日--据哈萨克斯坦国家统计局发布数据，2021年1-6月，哈全国果蔬汁产量3180万升，同比增长4.6%。阿拉木图州果蔬汁产量居全国第一（占比41.9%），达到1330万升，同比增长2.7倍。

统计期内，哈蔬菜汁（主要为番茄汁）产量190万升，下降9.6%；果汁产量2990万升，增长5.7%。其中，橙汁1260万升，增长50.4%；菠萝汁130万升，增长11.6%；苹果汁650万升，下降12.9%；混合果汁740万升，下降10.8%。

2021年1-5月，哈果蔬汁产量市场自给率（含国内销售及出口）由上年同期的57.3%降至56%；进口果蔬汁2330万升，增长0.5%，占市场总需求的44%。国内果蔬汁销量5250万升，下降2.4%。全国月均销量约1050万升，相当于人均每月消费0.55升。

2021年7月，哈果蔬汁平均价格环比上涨0.8%，同比上涨7.6%。其中，果汁价格同比上涨7.6%，蔬菜汁价格上涨8%。东哈州（+15.3%）、阿特劳州（+14.9%）和科斯塔奈州（+12.7%）果汁价格涨幅较大；蔬菜汁价格涨幅最大的包括阿特劳州（+14.5%）、东哈州（+12.3%）和阿拉木图（+12%）。

2020年，哈全国果蔬汁产量5890万升，同比下降21.3%。果蔬汁产量已连续3年出现下降。

【编译：达娜】