哈国氮肥产量比上年同期增长4.6倍

哈通社/努尔苏丹/12月6日 -- 据哈萨克斯坦战略规划和改革署国家统计局公布数据显示，2021年10月，哈国氮肥产量比2020年同期增长4.6倍，达到4万吨。

2021年1-10月，全哈生产氮肥37.13万吨，同比增长15.1%。

2021年10月，哈国磷肥产量比2020年同期减少3%，为1.72万吨。2021年1-10月，全哈生产磷肥16.61万吨(比2020年同期增加了3.5%)。

据哈工业和出口中心QazIndustry消息，农用化肥在化工行业中的份额为21%。2021年1-9月，化工业产量增长3.5%，产值达到3937亿坚戈。产值的增加主要是由于以下产品产量增加:三磷酸钠(+ 23.7%)、洗涤剂(+ 20.3%)、二氧化碳(+ 14.0%)、氮肥(+ 2.5%)、黄磷(2.3%)、磷肥(+ 1.5%)、聚合物涂料和清漆(+ 1.4%)、烧碱(+ 0.6%)、氨水(+ 0.3%)。

2020年，化工产品产值4763亿坚戈。

2021年1-9月，磷肥(+ 4.4%)产量有所增加，原因是本国需求增加及出口至乌克兰。氨（+ 6.6%）产量增长是由于化肥和其他产品生产的增长。

超过一半的产品(大约55-65%)来自该行业的大型企业。

最大的化工产品生产地区是江布尔州，该地区占全哈化工产品的三分之一以上（占化工行业的36.8%）。2020年，该地区生产的产品为1753亿坚戈，主要制造产品类型为磷肥。

该行业领头羊还包括卡拉干达州（522亿坚戈，占10.9%）和阿克托别州（393亿坚戈，占8.3%）。

【编译：木合塔尔·木拉提】