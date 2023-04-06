哈通社4月6日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

哈通社/阿斯塔纳/4月6日 -- 哈通社为各位读者总结4月6日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

4月6日，星期四

4月6日是阳历一年中的 第96天（ 闰年第97天 ） ，离全年的结束还有269天。

世界各国/地区节日：

体育促进发展与和平国际日 体育活动涉及面广，受到前所未有的欢迎，拥有积极的价值观基础，因此，体育活动对促进联合国发展与和平目标发挥着积极的作用。2013年8月23日，联合国大会第六十七届会议决定宣布4月6日为体育促进发展与和平国际日。早前，联合国大会第五十八届会议宣布2005年为体育运动国际年，以此促进教育、健康、发展与和平。

世界乒乓球日 每年4月6日是世界乒乓球日。2015年，国际乒联为了庆祝乒乓球给人们带来的欢乐，将这一天定为«世界乒乓球日»。在此期间，世界各地会举行许多丰富多彩的与乒乓球相关的庆祝活动。

这一天在哈萨克斯坦历史上：

1992年 哈萨克斯坦共和国同加拿大、巴勒斯坦等国家建立外交关系。

1993年 纳扎尔巴耶夫同美国雪佛龙公司董事会执行主席肯尼特•德尔签署建立«田吉兹雪佛龙联合公司»的协议。

1994年 首任总统纳扎尔巴耶夫对日本进行了首次正式访问。

2006年 阿斯塔纳航空公司开通«阿拉木图-卡拉干达-阿拉木图»直达航线。

2013年 哈萨克著名科学家、考古学家阿勒克伊•玛尔胡兰的考古文物、手稿以及其个人物品在阿斯塔纳市展出。

2013年 纳扎尔巴耶夫接受中国CCTV-2频道记者采访。

2014年 哈萨克文学周在英国举行。期间，哈萨克著名剧作家杜拉特•伊萨别科夫的著作首次以英文版亮相。

2014年 卡拉干达市老年医院开设长寿中心。

2016年 哈萨克斯坦位列«清真旅游业»排名全球第16位。

2018年 国产电影《塔兰》入围伊朗曙光旬国际电影节。

2018年 哈萨克斯坦出版的《突厥通史》教科书被纳入土耳其学校课程。

2018年 南方科技促进可持续发展委员会(COMSATS)第21届会议在阿拉木图阿尔法拉比哈萨克国立大学举行。

2018年 哈通社与Diamond Ring拳击推广公司与签署合作备忘录。

2019年 哈萨克斯坦电影《通往母亲的路》在立陶宛放映。

2021年 卡拉干达州为 哈萨克汗国时期著名勇士唐俄拜·别克纳扎尔吾勒设立雕像。