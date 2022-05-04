近4年哈萨克斯坦在地下资源开发引资7万亿坚戈

哈通社/努尔苏丹/5月4日 —— 哈萨克斯坦工业和基础设施发展部部长海尔别克·吾斯肯巴耶夫4日在总理府召开的新闻发布会上表示，哈国2021年颁发了1700多个地下资源使用权许可证。

吾斯肯巴耶夫说：“为补充矿产资源基础、增加地质勘探、为现有生产设施提供原材料和创建新的生产设施，我们将继续颁发地下资源使用权许可证。尽管受新冠疫情影响，我国2021年颁发了1700多个许可证，并创建了800多家初级公司。2018年以来，我国在地下资源开发领域吸引了7万亿坚戈投资资金。”

据部长介绍，力拓集团（Rio Tinto）、Fortescue和Silver Bullet等大型国际企业也加入了哈萨克斯坦地下资源开发。

“为现有生产设施提供原材料，对欧亚资源集团（ERG）、哈萨克铜矿（Kazakhmys）和哈萨克金属集团（KAZMinerals），以及多种金属公司（Polymetal）和Polyus金矿开采公司分配了开采任务。目前，铁矿石年产量为3860万吨、氧化铝产量为140万吨、铜精矿产量为270万吨、铅精矿产量为19.3万吨。”他说。

【编译：小穆】